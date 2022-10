UK Political Crisis: प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन एक बार फिर रेस में

लिज ट्रस ने मात्र 45 दिन में ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अगले पीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद अब एक बार फिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री पद की रेस में आ गए हैं।

British Prime Minister Liz Truss resigns in just 45 days, Indian-origin Rishi Sunak and Boris Johnson once again in race