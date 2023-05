ब्रिटिश किंग चार्ल्स की ताजपोशी: क्वीन कॉन्सोर्ट के मुकुट में नहीं होगा कोहिनूर, तो क्या ब्रिटेन हीरे पर अपना दावा छोड़ रहा है?

जयपुरPublished: May 06, 2023 01:57:20 pm Submitted by: Tanay Mishra

Camilla To Not Have Kohinoor In Her Crown: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी आज होगी। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और ब्रिटिश क्वीन कॉन्सोर्ट कैमिला भी होगी। हालांकि कैमिला इस अवसर पर जिस मुकुट को पहनेंगी उसमें कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल नहीं होगा।

British Queen Consort Camilla to not have Kohinoor Diamond in her crown