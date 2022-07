चीन में डेवलपर्स परेशान, किसानों से घरों के पेमेंट के बदले ले रहे तरबूज और आड़ू

China: चीन में हाउज़िंग मार्केट को बदहाली से उबारने और खरीदारों को लुभाने के लिए डेवलपर्स किसानों से पेमेंट के रूप में तरबूज और आड़ू जैसे कृषि प्रोडक्टस ले रहे हैं।

चीन में संघर्षरत डेवलपर्स किसानों से घरों की पेमेंट के रूप में तरबूज, आड़ू जैसे कृषि प्रोडक्टस ले रहे हैं। इसके जरिए डेवलपर्स खरीदारों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मंदी के दौर से गुजर रहे प्रॉपर्टी मार्केट को स्थिर करने में मदद मिल सके। चीन का हाउज़िंग मार्केट धीमी अर्थव्यवस्था से तो परेशान है ही, इसके साथ ही वो किसी भी प्रोजेक्ट पर निर्माण शुरू होने से पहले शुल्क लेने वाले बिल्डरों पर सरकार के प्रतिबंध से ऋण संकट की समस्या का भी सामना कर रहे हैं।

Builders Let Farmers Pay For Homes In Watermelons, Peaches In China