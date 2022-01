कनाडा के प्रधानमंत्री आवास को 20 हजार ट्रकों ने घेरा, परिवार समेत भागे Justin Trudeau

15 जनवरी से ट्रक ड्राइवरों के लिए सीमा पार करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद सीमा पार ट्रक ड्राइवरों द्वारा कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य करने के जनादेश के खिलाफ 'फ्रीडम कॉन्वॉय' के रूप में शुरू हुआ विरोध ट्रूडो सरकार खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन में बदल गया है।

कनाडा की राजधानी ओटावा में शनिवार को हजारों की संख्या में कोरोना की वैक्सीन को लेकर जारी जनादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना वैक्सीन को को अनिवार्य किये जाने और लॉकडाउन के विरोध में करीब 20 हजार ट्रक और लगभग 50 हजार ट्रक चालकों ने प्रधानमंत्री आवास को ही घेर लिया। स्थिति ऐसी बन गई कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार संग भाग खड़े हुए। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जिन्होंने भारत में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का न केवल समर्थन किया था बल्कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को मानवाधिकार का मुद्दा करार दिया था। हालांकि, जब इनके राज्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए तो ये भागने पर विवश हो गए।

Canadian PM moved to secret location as 1000 stage protest in Ottawa