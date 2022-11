सात करोड़ साल पहले यूरोप में तैरता था यह कार बराबर कछुआ, यहां मिले हैरान कर देने वाले अवशेष

Largest Sea Turtles: शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर स्पेन में लेविथानोचेलिस एनिग्मैटिका (Leviathanochelys aenigmatica) नामक कछुए के अवशेष पाए हैं जो लगभग 12 फीट (3.7 मीटर) लंबा था, जिसका वजन दो टन से थोड़ा कम था और यह डायनासौर के अंतिम दिनों वाले क्रेटेशियस काल में मौजूद था। इसे यूरोप का सबसे बड़ा ज्ञात कछुआ भी माना जा रहा है।

स्पेन (Spain) में खोजी गई कछुओं की एक नई प्रजाति यूरोप (Europe) के इतिहास के सबसे बड़े कछुओं में से एक बन गई है। अब तक तीन मीटर से अधिक लंबे विशालकाय कछुए, जैसे कि आर्केलॉन और प्रोटोस्टेगा पाए गए हैं लेकिन वे केवल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इसकी तुलना में कछुओं की सबसे बड़ी यूरोपीय प्रजातियों की लंबाई केवल 1.5 मीटर मापी गई। ऐसे में यह विशाल कछुआ यूरोपीय कछुओं में सबसे बड़ा कछुआ हो सकता है।

A new species of ancient turtle may have been one of the largest sea turtles to have ever lived (ICRA/PA)