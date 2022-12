कनाडा में मास किलिंग के बढ़े मामले, फिर फायरिंग में छह लोगों की मौत

कनाडा के टोरंटो में फायरिंग में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बंदूकधारी को भी मौत के घाट उतार दिया। आमतौर पर कनाडा को सबसे सुरक्षित देश माना जाता रहा है, जहां सामूहिक हत्या के मामले दुर्लभ हैं, लेकिन हाल के सालों में मास किलिंग की कुछ बड़ी घटनाएं हुईं हैं।

Five people have been shot and killed in a residential unit in a Toronto suburb before the gunman was killed by police