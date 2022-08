जापान में बिल्लियों और कुत्तों को गर्मी से राहत देने के लिए पंखे मिलते हैं, जिसे वहां के लोग उन्हें पहनाते हैं। ये पंखे जालीदार कपड़े से जुड़ा होता है, जो बैटरी से चलता है। यह पंखा कुत्तों और बिल्लियों के शरीर को ठंडा रखने में सहायता करता है।

टोक्यो के एक कपड़े निर्माता ने पालतू जानवरों के लिए एक पहनने योग्य पंखा बनाने के लिए पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर कुत्तों या बिल्लियों के चिंतित मालिकों को आकर्षित करने की उम्मीद की है - जो जापान के तेज गर्मी के मौसम में अपने फर कोट नहीं छोड़ सकते हैं। मैटरनिटी क्लोदिंग बनाने वाली कंपनी 'स्वीट मॉमी' की अध्यक्ष री उज़ावा ने बताया कि उन्होंने चिहुआहुआ कुत्ते को चिलचिलाती गर्मी में टहलते हुए देखा। वह गर्मी के कारण बहुत थका हुआ लग रहा था, जिसके कारण मुझे बिल्लियों व कुत्तों के लिए पंखा बनाने का आईडिया आया।

Cats and dogs in Japan get wearable fans to relieve the heat