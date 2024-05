Big Breaking News : जिम में प्यार हुआ और मिस्र के पिरामिड के बेस पर आलीशान शादी, बिल्ट के संस्थापक अंकुर जैन की पत्नी, WWE स्टार एरिका हैमंड कौन हैं? जानिए

WWE star Erika Hammond and Bilt founder Ankur Jain gets lavish wedding in Egypt : भारतवंशी अरबपति अंकुर जैन और पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई पहलवान एरिका हैमंड ने मिस्र के पिरामिडों के लुभावने बैकग्राउंड के सामने एक शानदार गरिमामयी और ग्लैमरस शादी समारोह में अपने प्यार का जश्न मनाया।