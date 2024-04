Chandrayaan-2: चंद्रयान-2 के टीम मेंबर का एक और कमाल, ब्रिटेन के सबसे कठिन क्विज शो के फाइनल में पहुंचा

Submitted by:

सौरजीत देबनाथ (Sourajit Debnath) चंद्रयान-2 की टीम के सदस्य हैं। वो कोलकाता के रहने वाले हैं। उन्होंने ब्रिटेन के सबसे कठिन क्विज़ शो में क्वालिफाई किया है।

Chandrayaan-2 team member reaches the final of Britain's toughest quiz show (Right)