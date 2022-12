दोस्ती, ड्रग्स और फिर 20 से ज्यादा मर्डर, 'बिकनी किलर' के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी

Bikini Killer Charles Sobhraj: 20 से ज्यादा हत्या का आरोपी चार्ल्स शोभराज 19 साल बाद नेपाल की जेल से रिहा होने वाला है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया है। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज 70 के दशक में कई देशों के लिए सिरदर्द था। जानिए उसकी पूरी कहानी।

Charles Sobhraj Story Stepped into the world of crime in childhood then became bikini killer