बाइडन के जिनपिंग को तानाशाह कहने को चीन ने बताया गलत और गैर-ज़िम्मेदाराना

बाइडन के जिनपिंग को तानाशाह कहने को चीन ने बताया गलत और गैर-ज़िम्मेदाराना

नई दिल्लीPublished: Nov 16, 2023 01:31:04 pm Submitted by: Tanay Mishra

China Hits Back At Joe Biden For His 'Dictator' Remark: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के बाद बाइडन ने उन्हें तानाशाह बता दिया। बाइडन के इस बयान पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

China's Mao Ning condemns Joe Biden calling Xi Jinping dictator