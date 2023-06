पीएम मोदी की स्टेट विज़िट से बौखलाया चीन, अमरीका को बताया स्वार्थी

Submitted by:

China Isnt Happy About PM Modi US State Visit: पीएम नरेंद्र मोदी की अमरीका स्टेट विज़िट से जहाँ भारत के साथ अमरीका में भी ज़बरदस्त उत्साह है, तो ऐसे लोग भी हैं जो इस स्टेट विज़िट से खुश नहीं हैं। इनमें भारत के पड़ोसी भी शामिल हैं।

China isnt happy about PM Modi US State Visit

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) अमरीका (United States Of America) की स्टेट विज़िट पर न्यूयॉर्क (New York) पहुंच गए हैं। 21-24 जून तक पीएम मोदी की यह स्टेट विज़िट चार दिवसीय होगी और इस दौरान पीएम मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही अमरीका के कई सीईओ, राजनेताओं, अन्य मुख्य हस्तियों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी अमरीका के कुछ सीईओ से मुलाकात कर भी चुके हैं। पीएम मोदी की इस स्टेट विज़िट से जहाँ भारत और अमरीका में ज़बरदस्त उत्साह है, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो पीएम मोदी के अमरीका जाने से खुश नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश चीन (China) की।