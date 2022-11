Chinese-Built-Parliament: चीन से 'तोहफे ' में मिली संसद में बैठेगी इस देश की सरकार

Submitted by:

China gifts Zimbabwe a Parliament: जल्द ही जिम्बाब्वे की सरकार चीन के दिए संसद भवन में बैठेगी। छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन पिछले लंबे समय से दक्षिणी अफ्रीकी (South African) देशों को चुग्गा डालने में जुटा है। इसी कड़ी में इसने जिम्बाब्वे को गिफ्ट करने के लिए पूरा संसद भवन बना डाला है।

The new parliament building in Zimbabwe/ Photo Handout