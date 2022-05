चीन की सरकार का आदेश, सरकारी एजेंसियां और राज्य संचालित फर्म 2 साल में बदलें विदेशी पीसी

चीन ने अपनी केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य की ओर से संचालित फर्मों को बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश के तहत अब विदेशी ब्रांडों के पीसी (पर्सनल कम्प्यूटर) को घरेलू विकल्पों के साथ बदला जाए। खास बात यह है कि इसके लिए चीन सरकार की ओर से एक निश्चित अवधि भी निर्धारित की गई है।

चीन ने अपनी केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य की ओर से संचालित फर्मों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब सरकारी एजेंसियों और राज्य संचालित फर्मों को सभी विदेशी ब्रांड के पीसी यानि पर्सनल कम्प्यूटर्स को बदला जाएगा। खास बात यह है कि इन सभी पीसी को घरेलू विकल्पों के साथ बदलना होगा। यही नहीं इन कम्प्यूटर्स को बदलने के लिए सरकार की ओर से एक डेड लाइन यानि निश्चित अवधि भी तय की गई है। इसके तहत सभी पीसी दो वर्ष के अंदर बदलने अनिवार्य है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संगठनों के कर्मचारियों को विदेशी ब्रांडों के पीसी छोड़ने और स्थानीय रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ घरेलू विकल्प अपनाने के लिए कहा गया है।

China Govt Orders To Agencies, State Run Firms To Replace Foreign PCs In 2 Years