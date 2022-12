Zero Covid Policy Protests : प्रदर्शनों के आगे झुका चीन, कोविड पाबंदियों में ढील देने की घोषणा

China eases Covid controls: चीन ने जीरो कोविड-19 रणनीति (Zero Covid strategy) के खिलाफ और राष्ट्रपति शी जिनपिंग (President Xi Jinpin) के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध के बाद देश भर में कोविड प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है। यह अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि चीन अन्य देशों की तरह महामारी के साथ जीने के लिए तैयार हो रहा है।

China has rolled back its most severe Covid policies