UN में 2 दिन में दूसरी बार रोड़ा बना चीन, आतंकी हाफिज सईद के बेटे को ब्लैकलिस्ट होने से रोका, भारत-अमेरिका संयुक्त रूप से लाया था प्रस्ताव

चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज तलहा सईद को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव में रोक लगा दी है। भारत और अमरीका ने संयुक्त रूप से आतंकी हाफिज सईद के बेटे को संयुक्त राष्ट्र (UN) में ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर चीन ने रोक लगा दी है।

China puts hold on proposal by India, US at UN to blacklist Pakistan-based LeT terrorist Hafiz Talah Saeed