'बच्चे पैदा करो, नकद इनाम पाओ', दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, फिर भी चीन को किस बात का है डर?

चीनी सरकार सभी कपल्स को तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए संगठनों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लालच भी दे रही है।

चीन जिसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कहा जाता है वो डेमोग्राफिक संकट से जूझ रहा है। अब अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट चीनी सरकार ने तरह तरह के तरीके अपना रही है। चीनी सरकार शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए कई ऑफर दे रहा है। चीन तेजी से सिकुड़ती आबादी और बूढ़ी होती आबादी से परेशान है। ऐसे में 'बच्चे पैदा करो और इनाम पाओ' जैसी योजना पर चीनी सरकार काम कर रही है। चीनी सरकार न केवल इनाम दे रही है बल्कि कई ऑफर भी अपनी जनता को दे रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल में एक ब्लॉग पोस्ट में CPFA (राजनीतिक और विदेशी मामलों के केंद्र) के अध्यक्ष फैबियन बौसार्ट के अनुसार, चीन ने प्रोत्साहन के तौर पर बेबी बोनस, टैक्स में कटौती, ज्यादा पेड लीव, और बच्चे पैदा करने वाली सब्सिडी देने की घोषणा की है।

China rolling out perks to encourage couples to have 3rd child