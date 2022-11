India-China Galwan Valley Clash: : बौखलाए ड्रैगन की अमरीका को गीदड़भभकी, 'भारत के साथ मामलों में टांग न अड़ाए'

Pentagon Report : एक अमरीकी (USA) सुरक्षा रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद (Border Dispute Between India and China) तेज था, तब चीन ने अमेरिका को चेताया था कि अमेरिका दोनों देशों के बीच संबंधों में टांग न अड़ाए। पेंटागन (Pentagon) की ओर से अमेरिकी संसद को सौंपी गई रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब एलएसी (LAC) के पास उत्तराखंड के औली (Auli) में भारत और अमरीका का साझा युद्धाभ्यास (Joint Exercise)चल रहा है।

2020 Galwan Valley incident was the deadliest clash between the two nations in the past 46 years