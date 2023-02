इस देश में फिर बढ़ा कोरोना का खौफ, पिछले एक महीने में 1.30 लाख बच्चे हुए संक्रमित

Corona virus: कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। बीते दिनों चीन, जापान, कोरिया सहित कई देशों में इस महामारी ने फिर से ताडंव मचाया था। जिसे देखते हुए भारत सरकार ने भी कई ऐहतियाती कदम उठाए थे। अब कोरोना को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है वो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चितिंत करने वाली है।

Corona in America: More than 1 lakh children infected in usa from covid 19