कोरोना पर WHO का बड़ा दावा, कहा- इस साल मौसमी फ्लू जैसा रह सकता है कोविड का खतरा

कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का बड़ा दावा सामने आया है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि इस साल हमलोग यह कह पाने की स्थिति में होंगे कि आपातकाल के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है।

Covid-19 Pandemic At A Point Where It Can Be Looked As Seasonal Flu says WHO