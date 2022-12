US Bomb Cyclone: क्रिसमस से पहले अमेरिका में बर्फीले तूफान की मार, अब तक 19 लोगों की मौत

क्रिसमस का मजा खराब करते हुए इस बार करीब दस लाख अमेरिकी और कनाडाई लोगो के घरों पर अंधेरा छाया है। बर्फीले तूफान की वजह से क्रिसमस और नए साल के सारे प्‍लान चौपट हो गए हैं और छुट्टियां पूरी तरह से बेकार हो गई है। हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तरी अमेरिका में बड़े पैमाने पर सर्दियों के तूफान 'बम साइक्लोन' का कहर जारी है।

Wild weather ongoing currently across Buffalo, New York! Take a look at the blizzard whiteout conditions!