अमेरिका में गन वॉयलेंस का एक और मामला, डेनवर की पार्टी में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत और 3 घायल

नई दिल्लीPublished: Oct 15, 2023 01:39:45 pm Submitted by: Tanay Mishra

Another Incident Of Gun Violence In America: अमेरिका में समय-समय पर गन वॉयलेंस के मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर अमेरिका में एक और गन वॉयलेंस का मामला सामने आया है।

Denver shooting