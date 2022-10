अमरीका के न्यूयॉर्क में भारत जैसी दिवाली, स्कूलों में अगले साल से छुट्टी का ऐलान, होंगे कई खास इंतजाम

दीवाली के मौके पर भारत की तरह अमरीका के न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी अगले साल 2023 से छुट्टी होगी। छूट्टी की घोषणा करते हुए मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि "लंबे समय से लंबित यह कदम बच्चों को रोशनी के त्योहार के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा।"

Diwali will be a public school holiday in New York City starting 2023