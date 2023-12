Bad News: पर्वतारोहियों के लिए सुविधाजनक उपकरणों में प्रगति से बढ़ी एवरेस्ट पर भीड़, कचरा भी हुआ काफी इजाफा

Bad News: पर्वतारोहियों के लिए सुविधाजनक उपकरणों में प्रगति से बढ़ी एवरेस्ट पर भीड़, कचरा भी हुआ काफी इजाफा

नई दिल्लीPublished: Dec 19, 2023 09:20:25 am Submitted by: Swatantra Mishra

Garbage on mount everest is increasing day by day: माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने अपना परचम लहराया लेकिन कई दशकों में पर्वतारोहण के मामले में काफी सुविधाएं बढ़ी हैं जिसके चलते हर साल वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह चिंता का सबब भी बन रहा है।