Earthquake in Nepal: भूकंप के झटकों से दहला नेपाल , 4.3 रही तीव्रता

अफगानिस्तान में बुधवार को आए विनाशकारी भूकंप को लेकर अभी अपडेट आ रही हैं कि इस बीच भारत के बेहद करीबी इलाके में एक बार भूकंप की खबरों से हड़कंप मच गया। ये भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए हैं। गुरुवार की सुबह हिमालय से सटा नेपाल एक बार फिर भूकंप से कांप उठा।

Published: June 23, 2022 09:40:51 am

अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के अगले ही दिन भारत के बेहद करीबी नेपाल में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। 23 जून की सुबह नेपाल की धरती भूकंप के झटकों से थर्रा गई। राजधानी काठमांडू से करीब 161 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। गनीमत यह रही है कि फिलहाल भूकंप के इन झटकों में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए लोग तुरंत घरों से बाहर निकल आए।

Earthquake in Nepal Of Magnitude 4.3 Occurred Today Near Kathmandu