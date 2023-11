एक ही दिन में दो बार भूकंप से दहला पापुआ न्यू गिनी, रिक्टर स्केल पर रही 6.5 और 4.6 की तीव्रता

नई दिल्लीPublished: Nov 28, 2023 11:32:57 am Submitted by: Tanay Mishra

2 Earthquakes In 1 Day In Papua New Guinea: एक ही दिन में दो भूकंपों ने पापुआ न्यू गिनी को दहला दिया।

2 Earthquakes in 1 day in Papua New Guinea