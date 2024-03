चुनाव आयोग ने लिया सख्त फैसला, पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर लगा दी रोक

Big Blow To Former President: भारत (Election In India) में चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 (Lok sabha Elections 2024) के बीच दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के पूर्व राष्ट्रपति जैकब ज़ुमा (Jacob Zuma) को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। यह झटका उन्हें देश के चुनाव आयोग (Election Commission) ने दिया है।

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के पूर्व राष्ट्रपति जैकब ज़ुमा (Jacob Zuma) को हाल ही में एक बड़ा झटका लगा है। जैकब 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और देश के चौथे राष्ट्रपति थे। जैकब मई में देश में होने वाले चुनाव में भी लड़ने वाले थे और एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनना चाहते थे। पर अब उनकी चुनाव लड़ने की उम्मीदों को धक्का लगा है। यह धक्का उन्हें दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग (Election Commission) ने दिया है।



चुनाव लड़ने पर लगाया बैन



दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग ने जैकब को बड़ा झटका देते हुए उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है। इससे जैकब की मई में होने वाले दक्षिण अफ़्रीकी चुनाव में लड़कर एक बार फिर देश का राष्ट्रपति बनने की चाहत भी धूमिल हो गई है। चुनाव आयोग ने जैकब को अयोग्य घोषित कर दिया।



किस वजह से लगा बैन?



दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग ने जैकब पर उनके आपराधिक रिकॉर्ड के चलते चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करते हुए बैन लगाया है। जैकब पर भ्रष्टाचार का भी मामला चल रहा था।



2018 में पार्टी ने किया था बर्खास्त



जैकब को 2018 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने 2018 में ही बर्खास्त कर दिया था।



2021 में मिली थी सज़ा



2021 में दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक अदालत ने जैकब को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जैकब को यह सज़ा भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई थी।





