एलन मस्क ने पिछले साल एक बड़ी अधिकारी के साथ जुड़वां बच्चों को दिया जन्म! रिपोर्ट का दावा

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क अक्सर अपने बिजनेस के आलावा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसी तरह इस बार टेस्ला सीईओ एलन मस्क को लेकर दावा किया गया है कि वह अपनी ही कंपनी की बड़ी अधिकारी के साथ जुड़वां बच्चों को जन्म दिए हैं। उन्होंने पिछले साल नवंबर 2021 में शिवोन ज़िलिस के साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। शिवोन ज़िलिस टेस्ला की ही बड़ी अधिकारी हैं।

Elon Musk gave birth to twins with an older officer last year