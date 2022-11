जाने ट्विटर फिर कब से शुरू करेगा ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान, एलन मस्क ने कर दिया ऐलान

ट्विटर ने फिलहाल ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान को रोक दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब कंपनी के इस फीचर का यूजर्स ने फायदा उठाकर फेक अकाउंट्स को वेरिफाइ कराना शुरू कर दिया। मगर अब खबर आ रही है कि इस फीचर को जल्द ही कंपनी शुरू कर सकती है।

हाल ही में ट्विटर ने अपनी ब्लू टिक सबसक्रिप्शन सर्विस को बंद कर दिया था। इस सर्विस को कुछ दिनों पहले पांच देशों में शुरू किया गया था, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस का फायदा उठाकर ब्लू टिक अपने नाम कर रहे थे। इस दौरान कई ऐसे भी अकाउंट्स को ब्लू टिक मिला जो फेक थे। फेक अकाउंट्स की बाढ़ आते देख ट्विटर ने शुक्रवार, 11 नवंबर को ट्विटर पर ब्लू टिक सबसक्रिप्शन पर रोक लगा दी। इसके बाद यूजर्स सवाल उठाने लगे कि इस सेवा को फिर से कब तक शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस ट्विटर ब्लू को फिर से शुरू किया जाएगा। कंपनी अगले हफ्ते से इसको शुरू कर सकती है। इस बारे में खुद एलन मस्क ने जानकारी दी है।

Elon Musk says Twitter Blue tick 'probably' coming back end of next week