Elon Musk का तालिबान पर किया ट्वीट हुआ वायरल, जानिए ट्विटर पर प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। Elon Musk दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के फाउंडर और मालिक Elon Musk अपने बिज़नेस और संपति के साथ अक्सर ही अपने ट्वीट्स को लेकर भी चर्चा में रहते है। हाल ही में उन्होंने आतंकवादी संगठन तालिबान के बारे में ट्वीट किया है। उनका यह ट्वीट वायरल हो गया है।



Elon Musk ने तालिबान के कुछ आतंकवादियों की एक फोटो ट्वीट करते हुए उस फोटो में किसी के भी मास्क ना पहनने पर निशाना साधा है।

कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना से बचने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स शुरू से ही मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में तालिबान के आतंकवादियों के मास्क ना पहनने पर Elon ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है।

Elon Musk ने इसके बाद अपनी ट्वीट की हुई फोटो पर रिप्लाई करते हुए एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या तालिबान को कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट की जानकारी नहीं है।

Do they even know about the delta variant!?