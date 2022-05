यूरोपीय संघ के नेता साल के अंत तक 90% रूसी तेल पर लगा सकते हैं बैन

Ban on Russian Oil: यूक्रेन में जारी रूसी हमले को देखते हुए अब यूरोपीय संघ ने इस वर्ष के अंत तक 90 फीसदी तक रूसी तेल के आयात पर बैन लगाने की बात कही है। इसकी जानकारी खुद यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने की है।

यूक्रेन में लगातार 3 महीनों से रूसी हमले जारी हैं और ये कब खत्म होंगे इसपर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। रूस को सबक सिखाने के लिए कई पश्चिमी देशों ने उसपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसी क्रम में यूरोपीय संघ अब 90 फीसदी तक रूसी तेल पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही तेल की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिला है। इस प्रतिबंध में समुद्र के रास्ते लाया जाने वाला रूसी तेल भी शामिल है, जिससे पाइपलाइन द्वारा आयात करने के लिए अस्थायी छूट की अनुमति मिलती है। हंगरी देश इस पर पहले सहमति नहीं दे रहा था जो कि काफी महत्वपूर्ण था।

EU leaders agree to ban 90% of Russian oil by year-end