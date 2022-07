तालिबान राज में हर दिन 1 या 2 अफगान महिलाएं कर रहीं आत्महत्या, पूर्व डिप्टी स्पीकर का दावा

Afghan women commit suicide: अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दिन पर दिन महिलाओं की हालत दयनीय होती जा रही है। तंग आकर महिलायें अब आत्महत्या कर रही हैं। इसका खुलासा खुद अफ़गान संसद की पूर्व डिप्टी स्पीकर ने किया है।

अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद से महिलाओं की ज़िंदगी नरक से भी बदतर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी इसपर चिंता व्यक्त की है। आलम ये है कि हर दिन यहाँ एक या दो महिलायें आत्महत्या कर रही हैं। ये दावा अफगान संसद की पूर्व डिप्टी स्पीकर फौजिया कूफी ने किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में महिलाओं की बदहाली को दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि कैसे उन्हें बेचा जा रहा है और उनकी आजादी को छीन लिया गया है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद (HRC) में महिला अधिकारों के मुद्दे पर बहस के दौरान पूर्व डिप्टी स्पीकर ने इसका खुलासा किया है।

