George Floyd: हत्या में शामिल पूर्व पुलिस अधिकारी को जेल की सजा, पीठ पर टेका था घुटना

नई दिल्लीPublished: Dec 10, 2022 09:59:44 am

अमरीका में पूर्व पुलिस अधिकारी जे अलेक्जेंडर कुएंग (J Alexander Kueng) को सेकंड डिग्री मर्डर में सहायता और उकसाने के लिए साढ़े तीन साल के लिए जेल भेजा गया है। वह उन वह चार अधिकारियों में से एक था, जिसने 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड को मई 2020 में सरेआम मार डाला था। फ्लॉयड की मौत ने वैश्विक आक्रोश, नस्लीय अन्याय और पुलिस के बल प्रयोग के खिलाफ प्रदर्शनों की लहर को जन्म दिया।

Former Minnesota police officers (clockwise from top left) Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane and J. Alexander Kueng.