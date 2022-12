कनाडा में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी जल्द मिलेगा वर्क परमिट

कनाडा सरकार ने विदेशी श्रमिकों के परिवारों को एक साथ रखने और मजदूरों की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यहां की सरकारने घोषणा की है कि विदेशी श्रमिकों के परिवार के सदस्य भी कनाडा में काम करना शुरू कर सकते हैं।

Family members of temporary foreign workers in Canada will be soon eligible for work permits