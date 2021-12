अब पाकिस्तान में शुरू हुआ किसान आंदोलन, MSP और बिजली बिल के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे किसान

भारत के बाद अब पाकिस्तान में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल, पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में किसानों ने एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिजली बिलों में अधिक बिलिंग जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

नई दिल्ली। भारत में करीब एक साल बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। वहीं अब पाकिस्तान में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल, पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में किसानों ने एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिजली बिलों में अधिक बिलिंग जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक ये किसान प्रान्तीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुतिबक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद (पीकेआई) के प्रतिनिधिमंडल ने लाहौर के सिविल सचिवालय में पंजाब के मुख्य सचिव कामरान अली अफजल से मुलाकात की। इसके बाद अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा कर दी।

