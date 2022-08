FBI का छापा : अमरीका में भी भारत की तरह छापेमारी, Donald Trump के फ्लोरिडा वाले घर पर FBI की रेड

न्याय प्रणाली का शस्त्रीकरण ट्रंप ने कहा, "यह अभियोजन पक्ष का कदाचार है, न्याय प्रणाली का शस्त्रीकरण (Weaponization) और रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स का हमला है, जो चाहते कि मैं 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ मैं शामिल न हो सकूं।" हालांकि अभी तक एफबीआई की तरफ से छापेमारी की पुष्टि नहीं की है। बता दें अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) ट्रंप के समर्थकों की भीड़ द्वारा यूएस कैपिटल (US Capitol) पर 6 जनवरी के हमले की जांच कर रहा है। एक ऐसी घटना जो प्रतिनिधि सभा समिति (House of Representatives ) की जांच का विषय भी है।

कई तरह की जांच के केंद्र में हैं ट्रंप

ट्रंप अपनी 2020 की चुनावी हार के बाद अपने साथ कम से कम 15 बॉक्स सरकारी दस्तावेजों को फ्लोरिडा ले गए थे जो कि जांच का और विषय है। जॉर्जिया राज्य में 2020 के चुनाव परिणामों को उलटने के प्रयासों की भी जांच की जा रही है, जबकि न्यूयॉर्क में ट्रंप के बिजनेस की जांच की जारी है।