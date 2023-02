NATO मेंबर बनने के लिए फिनलैंड है तैयार, बिना स्वीडन के बढ़ेगा आगे

Submitted by:

Finland Preparing To Join Nato: पिछले कुछ साल से फिनलैंड के नाटो का मेंबर बनने की चर्चाएं चल रही हैं। दोनों पक्ष भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाल ही में फिनलैंड ने नाटो का मेंबर बनने के बारे में एक बड़ी बात कही है। क्या? आइए जानते हैं।

Finland preparing to join NATO even without Sweden