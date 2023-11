चीन में कोयले के प्लांट में लगी भीषण आग, 11 लोगों की मौत

Submitted by:

Published: Nov 16, 2023

Fire Accident In China: चीन में आज सुबह भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है। इस दुर्घटना में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

Fire breaks out at a coal plant in China