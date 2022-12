इस्तांबुल के आलीशान होटल में लगी आग, सकुशल बचाए गए गेस्ट और कर्मचारी

इस्तांबुल स्थित एक आलीशान होटल में आग लगने की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया। हालांकि होटल में फंसे गेस्ट और कर्मचारियों को बचा लिया गया है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना में किसे के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।

Fire erupts in hotel section of historic Çırağan Palace in Istanbul, no injuries reported