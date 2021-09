तालिबान राज में ऐसे चल रही क्लास, इधर लड़के, उधर लड़कियां और बीच में पर्दा, छात्राओं को फॉलो करने पड़ेगे ये नियम

तालिबान राज का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसने तालिबान के दावों की सच्चाई सामने आई है। तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा पर अंकुश और प्रतबंध लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही छात्राओं के लिए कड़े नियम बनाए हैं। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर काबुल की एक यूनिवर्सिटी की है। इसमें क्लासरूम में एक तरफ लड़कियां बैठी हैं और दूसरी तरफ लड़के बैठे हैं और उनके बीच में पर्दा लगा हुआ।

तालिबान के दावों की खुली पोल

तालिबान ने दावा किया था कि नई सरकार में महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे। वहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर ने तालिबान के इस दावे की पोल खोल दी है। इससे पहले तालिबान ने एक दस्तावेज जारी कर प्राइवेट और यूनिवर्सिटी के लिए नए नियमों की घोषणा की। इसमें बताया गया था कि लड़कियों और महिला छात्रों को किन नियमों का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि महिला छात्रों को सिर्फ एक महिला टीचर की पढ़ाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो 'साफ चरित्र वाले' बुजुर्ग टीचर ही छात्राओं को पढ़ा सकेंगे।

Trending in #Afghanistan: the beginning of the academic school year. (Ibn Sina University - #Kabul). pic.twitter.com/PiBtixLvtw