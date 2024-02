80 साल में पहली बार अमरीकियों से ज्यादा भारतीयों ने दी जीआरई परीक्षा

अमरीका की सबसे कठिन मानी जाने वाली परीक्षा जीआरई के 80 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय छात्रों की संख्या अमरीकी छात्रों से ज्यादा रही। शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 1936 में यह एग्जाम शुरू होने के बाद पहली बार 2022-23 में इस परीक्षा में रेकॉर्ड संख्या में भारतीय छात्र बैठे।

First time in 80 years, more Indians took the GRE exam than American