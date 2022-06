फ्लोरिडा के जीवविज्ञानियों ने अब तक के सबसे बड़े बर्मी अजगर को पकड़ा, जानिए वजन और लंबाई

Python: फ्लोरिडा के जीवविज्ञानियों ने अब तक के सबसे बड़े बर्मी अजगर को पकड़ा है। जीवविज्ञानियों ने बताया कि यह मादा अजगर है, जिसके पेट के अंदर कुल 122 अंडे विकासशील पाए गए। उन्होंने बताया कि इसके द्वारा किसी भी मादा अजगर के प्रजनन चक्र में पाए जाने वाले अंडो की नई सीमा निर्धारित हुई है।

Python: यू तो दुनियाभर में सापों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन उसमें से कुछ ही प्रजातियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। सापों की सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजातियों में अजगर का भी नाम शामिल है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप की प्रजाति है। लोग बड़े अजगरों को देखकर हैरान होते हैं। कई अजगर तो इतने बड़े होते हैं कि वह हिरण, बकरी, बैल जैसे कई बडे़ जानवरों को भी निगल लेते हैं। वहीं अमरीका के फ्लोरिडा राज्य में जीवविज्ञानियों ने अब तक के सबसे बड़े बर्मी अजगर को पकड़ा है।

