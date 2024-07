16,500 लोगों की जबरन नसबंदी, अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते लोग

Sterlization in Japan: ये काला इतिहास 2018 में फिर से सुर्खियों में आया जब एक 60 साल की महिला ने सरकार पर नसबंदी कानून को लेकर मुकदमा दायर किया था।

Sterlization in Japan: सन् 1975 में भारत में आपातकाल (Emergency In India on 1975) लगाया गया था। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि उस वक्त हजारों लोगों की जबरन नसबंदी (Sterlization) कराई गई थी। जबरन नसबंदी कराने के ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। जो करीब 48 सालों तक चला। इन 48 सालों में 16,500 से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नसबंदी एक कानून की तहत की जा रही थी। जिसे अब रद्द कर दिया गया है।