अमरीका के पूर्व NSA ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया ग्लोबल लीडर, चीन को बताया दोनों देशों के लिए चुनौती

जयपुरPublished: Jun 21, 2023 12:45:47 pm Submitted by: Tanay Mishra

Former US NSA hails PM Narendra Modi as Global Leader: पीएम नरेंद्र मोदी अमरीका की स्टेट विज़िट पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। हाल ही में अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पीएम मोदी के बारे में एक बड़ी बात कही है। क्या कहा अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पीएम मोदी के बारे में? आइए जानते हैं।

