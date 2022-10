‘मुझे मारने की साजिश रच रहे चार लोग', पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने लगाया बड़ा आरोप, दी चेतावनी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 4 लोगों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके पहले इमरान खान की हत्या की अफवाह भी फैल चुकी है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन पर ईशनिंदा की हत्या का आरोप लगाकर 4 लोग हत्या की साजिश रच रहे हैं। अगर मैं मारा जाता हूं तो कहा जाएगा कि मुझे धार्मिक कट्टरपंथी ने मारा है। इसके बाद इमरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो 'साजिशकर्ताओं' के नाम वाला एक वीडियो जारी किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek‑e‑Insaf) के प्रमुख इमरान खान ने मियांवाली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (Pakistan Muslim League) के नेता उन पर धार्मिक नफरत भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।

Four individuals want me assassinated, alleges former Pak PM Imran Khan