Hiroshima Nagasaki : पांच मिनट में जानिए दुनिया के पहले परमाणु हमले की पूरी कहानी

-हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त को अमरीका ने परमाणु बम गिराया था ( On August 6 on Hiroshima and on August 9 on Nagasaki, America dropped the atomic bomb.)

-इस तबाही में दो लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी