बाल्टिक सागर में जर्मनी का डेटा स्टेशन रहस्यमय ढंग से गायब

-ये स्टेशन उत्तरी जर्मनी (underwater Observatory Boknis Eck) में कील तट से 1.8 किलोमीटर दूर प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र (Baltic Sea in Germany) में था। इसे बनाने वाली कंपनी जियोमार (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in Kiel) ने बताया कि इस स्टेशन को तूफान, ज्वार या बड़ा जलीय जीव नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर ये कैसे गायब (disappeared) हुई?