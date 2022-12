Nigeria: नाइजीरिया में बंदूकधारियों का मस्जिद पर हमला, इमाम को गोली मारी, 19 को किया अगवा

Nigeria mosque attack: फिरौती और लूटपाट से त्रस्त नाइजीरिया में एक मस्जिद पर हमला कर इमाम और एक अन्य को गोली मार दी गई है। बंदूकधारियों ने 19 मुस्लिम नमाजियों का अपहरण भी कर लिया।

Nigeria’s armed gangs, known as bandits, attack communities and kill victims or kidnap them for ransom. (File photo)