Haiti earthquake : हैती में आए भूकंप से 300 से अधिक लोगों की मौत, 7.2 तीव्रता से आया भूकंप

हैती में शनिवार को 7.2 की तीव्रता से जोरदार भूकंप आया। इसके कारण करीब 304 लोगों की मौत हो गई और करीब 1800 से अधिक लोग घायल हो गए। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने भूकंप से भारी नुकसान बताते हुए 1 माह के लिए आपातकाल की घोषणा की है।

जानकारी के अनुसार हैती में शनिवार को आए भूकंप से भारी तबाही हुई है। अमेरिका भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र यहां से उत्तर पूर्व में 12 किलोमीटर दूर संत लुइस सूड में था ।हेती के नागरिक सुरक्षा निदेशक जेरी चांडलर ने भी भूकंप में 300 से ज्यादा लोगों की मौत बताई है। फिलहाल खोज और बचाव टीम का काम जारी है।

बताया जाता है कि कैरेबियाई देश में अक्सर भूकंप और चक्रवाती तूफान तबाही मचाते हैं। 2018 में भी यहां 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई थी। इसके पहले 2010 में भी भारी तबाही हुई थी। जिसमें करीब 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी।

शनिवार को आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों के बेड जोर से हिलने लगे। कई बिल्डिंग गिर गई, भूकंप भारतीय समय के अनुसार शाम 5:59 पर आया था। भूकंप की वजह से कई इमारतें गिर गई है और लोगों ने तेज झटके महसूस किए हैं।

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv