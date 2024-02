हैती को चावल नहीं 'ज़हर' भेज रहा अमेरिका, मरने की कगार पर जनता

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Feb 24, 2024 11:34:33 am

अमेरिका जो चावल हैती को निर्यात कर रहा है, उसमें बेहद हानिकारक तत्व पाए गए हैं, और उनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि लगातार इसका सेवन करने से इंसान की गंभीर बीमारी के बाद मौत भी हो सकती है।

Harmful substances in US rice exported to Haiti